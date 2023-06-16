Минюст признал иноагентом режиссера Манского


Министерство юстиции России в пятницу, 17 июня, объявило о пополнении списка иностранных агентов.

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Ведомство включило в перечень режиссера Виталия Манского и политика Льва Шлосберга. Также в список попали журналистка Светлана Прокопьева, информационный портал «ВЕСЬМА» и фонд «Свободная Якутия».

Басманный суд Москвы 16 июня оштрафовал признанную иноагентом певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова) за отсутствие соответствующей маркировки. Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Минюст заявил о намерении развивать законодательство об иноагентах. Ранее ведомство начало проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге.

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