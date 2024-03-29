Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Пугачевой иноагентом

Он опубликовал соответствующий документ, отметив, что решил показать его после комментария пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пугачёву сейчас проверяют. Дальше всё на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало, что зависит... Осталось только наблюдать», - написал Бородин.

Ранее Дмитрий Песков заявил журналистам, что не слышал никаких официальных заявлений о рассмотрении обращения признания Пугачёвой иностранным агентом, сообщает RT.

