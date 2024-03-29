Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Пугачевой иноагентом
Генеральная прокуратура РФ направила в Министерство юстиции запрос о признании народной артистки СССР Аллы Пугачёвой «лицом, аффилированным с иностранным агентом». Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Он опубликовал соответствующий документ, отметив, что решил показать его после комментария пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Пугачёву сейчас проверяют. Дальше всё на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало, что зависит... Осталось только наблюдать», - написал Бородин.
Ранее Дмитрий Песков заявил журналистам, что не слышал никаких официальных заявлений о рассмотрении обращения признания Пугачёвой иностранным агентом, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФТС снизила порог беспошлинного ввоза товаров в РФ
- В Китае появился первый в мире смартфон с поддержкой 5.5G
- Кристен Стюарт пообещала не сниматься в кинокомиксах студии Marvel
- Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира ракетных войск «Хезболлы»
- Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Пугачевой иноагентом
- Глава Минтранса Савельев заявил о необходимости ремонта половины аэродромов в РФ
- Минобороны РФ заявило о групповом ударе по объектам энергетики и ПВО ВСУ
- Зеленский отправил в отставку посла в Молдавии Марка Шевченко
- В ФРГ потребовали запретить партию «Альтернатива для Германии»
- Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе в апреле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru