Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Пугачевой иноагентом

Генеральная прокуратура РФ направила в Министерство юстиции запрос о признании народной артистки СССР Аллы Пугачёвой «лицом, аффилированным с иностранным агентом». Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

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Он опубликовал соответствующий документ, отметив, что решил показать его после комментария пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пугачёву сейчас проверяют. Дальше всё на усмотрение контролирующих органов. От меня уже мало, что зависит... Осталось только наблюдать», - написал Бородин.

Ранее Дмитрий Песков заявил журналистам, что не слышал никаких официальных заявлений о рассмотрении обращения признания Пугачёвой иностранным агентом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИноагентыГенпрокуратура РфМинюст РФАлла Пугачева

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