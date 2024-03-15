Минюст признал иноагентами экономиста Липсица и актера Трескунова

Экономист Игорь Липсиц и актер Семен Трескунов признаны иностранными агентами, следует из сообщения на сайте Министерства юстиции РФ.

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По данным ведомства, Липсиц распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти и призывал к усилению противоправных действий недружественных стран в отношении РФ, включая передачу российских активов для финансирования Украины. Экономист проживает за рубежом.

Трескунова внесли в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о деятельности органов власти РФ, говорится в заявлении Минюста. В ведомстве отметили, что актер сотрудничал с интернет-источником, включенным в реестр иностранных агентов.

Также в реестр внесли режиссера Романа Либерова и журналиста Марианну Беленькую. В тоже время статус иноагента сняли с блогера Николая Соболева.

В начале марта список иноагентов пополнили писательница Людмила Улицкая и режиссер Илья Хржановский, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

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