Минюст признал иноагентами экономиста Липсица и актера Трескунова
Экономист Игорь Липсиц и актер Семен Трескунов признаны иностранными агентами, следует из сообщения на сайте Министерства юстиции РФ.
По данным ведомства, Липсиц распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти и призывал к усилению противоправных действий недружественных стран в отношении РФ, включая передачу российских активов для финансирования Украины. Экономист проживает за рубежом.
Трескунова внесли в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о деятельности органов власти РФ, говорится в заявлении Минюста. В ведомстве отметили, что актер сотрудничал с интернет-источником, включенным в реестр иностранных агентов.
Также в реестр внесли режиссера Романа Либерова и журналиста Марианну Беленькую. В тоже время статус иноагента сняли с блогера Николая Соболева.
В начале марта список иноагентов пополнили писательница Людмила Улицкая и режиссер Илья Хржановский, напоминает «Радиоточка НСН».
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