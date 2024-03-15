Минюст признал иноагентами экономиста Липсица и актера Трескунова

По данным ведомства, Липсиц распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти и призывал к усилению противоправных действий недружественных стран в отношении РФ, включая передачу российских активов для финансирования Украины. Экономист проживает за рубежом.

Трескунова внесли в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о деятельности органов власти РФ, говорится в заявлении Минюста. В ведомстве отметили, что актер сотрудничал с интернет-источником, включенным в реестр иностранных агентов.

Также в реестр внесли режиссера Романа Либерова и журналиста Марианну Беленькую. В тоже время статус иноагента сняли с блогера Николая Соболева.

В начале марта список иноагентов пополнили писательница Людмила Улицкая и режиссер Илья Хржановский, напоминает «Радиоточка НСН».

