«Дышать нечем»: Макаревич назвал причину отъезда из России

«Я не могу находиться там, где дышать нечем. Я переживаю за то, что происходит с Россией. Переживаю за то, что происходит с Украиной. Но от моих переживаний им ни горячо, ни холодно. Поэтому я стараюсь себя чувствовать нормально, помогать чем могу и продолжать свою жизнь. Ты вообще ради чего живешь? Чтобы жрать и какать или чтобы делать то, что считаешь нужным? Важно, чтобы не мешали делать то, что считаешь нужным. Если не дают это делать в одном месте, надо его сменить. Вот и всё», - считает он.

По данным СМИ, Макаревич избавился от всей недвижимости в России. В частности, ему принадлежала доля в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте в Москве и дом в Подмосковье, сообщает «Радиоточка НСН».

