«Дышать нечем»: Макаревич назвал причину отъезда из России
Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом иноагентом) рассказал о причине отъезда из России.
«Я не могу находиться там, где дышать нечем. Я переживаю за то, что происходит с Россией. Переживаю за то, что происходит с Украиной. Но от моих переживаний им ни горячо, ни холодно. Поэтому я стараюсь себя чувствовать нормально, помогать чем могу и продолжать свою жизнь. Ты вообще ради чего живешь? Чтобы жрать и какать или чтобы делать то, что считаешь нужным? Важно, чтобы не мешали делать то, что считаешь нужным. Если не дают это делать в одном месте, надо его сменить. Вот и всё», - считает он.
По данным СМИ, Макаревич избавился от всей недвижимости в России. В частности, ему принадлежала доля в двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте в Москве и дом в Подмосковье, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru