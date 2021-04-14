Минюст предложил содержать детей в СИЗО вместе с матерями

Министр юстиции Константин Чуйченко выступил с предложением разрешить оставлять детей с матерями, которые находятся в СИЗО, вплоть до освобождения последних. По его словам, такая мера создаст «человеческие условия» внутри системы ФСИН, передает ТАСС.

Он ответил, что срок нахождения детей с матерями в колониях можно продлить до освобождения, однако внутри СИЗО такая система не предусмотрена – дети могут остаться до достижения трехлетнего возраста.

Чуйченко рассказал о проекте по переносу СИЗО и колоний из городов

Чуйченко также призвал к началу реализации пилотного проекта по созданию учреждения ФСИН нового типа, которое будет совмещать следственный изолятор вместе с исправительными учреждениями разного режима.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:ДетиСИЗОКолонияМинюст РФ
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