Минюст предложил содержать детей в СИЗО вместе с матерями

Министр юстиции Константин Чуйченко выступил с предложением разрешить оставлять детей с матерями, которые находятся в СИЗО, вплоть до освобождения последних. По его словам, такая мера создаст «человеческие условия» внутри системы ФСИН, передает ТАСС.

Он ответил, что срок нахождения детей с матерями в колониях можно продлить до освобождения, однако внутри СИЗО такая система не предусмотрена – дети могут остаться до достижения трехлетнего возраста.