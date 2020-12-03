Чуйченко рассказал о проекте по переносу СИЗО и колоний из городов
Министерство юстиции разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из городов все колонии и СИЗО. Об этом в эфире «Россия - 24» сообщил глава министерства Константин Чуйченко.
Чуйченко заявил об «определенном преображении», которое в дальнейшем будет ожидать места отбывания наказания. Основным изменением он назвал перенос этих учреждений из городов и населенных пунктов.
Решение о переносе пенитенциарных учреждений министр мотивировал необходимостью «убрать от людей действительность, связанную с лишением свободы».
Глава Минюста заключил, что в центре внимания сотрудников ФСИН должен быть человек и возможность его социальной реабилитации, а не совершенное им преступление. Он подчеркнул, что подконтрольное ему министерство намерено совершенствовать деятельность служб ФСИН и ФССП.
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