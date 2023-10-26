Минюст предложил регистрировать браки в МФЦ
Министерство юстиции РФ разработало поправки к Семейному кодексу, которые позволят регистрировать браки в МФЦ, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что желающие создать ячейку общества должны быть гражданами России, ранее не состоявшими в браке, либо разведённые в РФ.
При этом поправки предусматривают развод также через МФЦ, если брак был заключен в российских органах ЗАГС. Для этого потребуется согласие обоих супругов.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что с начала 2023 года на самой романтичной станции столичного метро «Маяковская» зарегистрировали свои отношения 20 пар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru