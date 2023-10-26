Минюст предложил регистрировать браки в МФЦ

Уточняется, что желающие создать ячейку общества должны быть гражданами России, ранее не состоявшими в браке, либо разведённые в РФ.

При этом поправки предусматривают развод также через МФЦ, если брак был заключен в российских органах ЗАГС. Для этого потребуется согласие обоих супругов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что с начала 2023 года на самой романтичной станции столичного метро «Маяковская» зарегистрировали свои отношения 20 пар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

