Мэрил Стрип разъехалась с мужем после после 45 лет брака
Американская кинозвезда Мэрил Стрип разъехалась с мужем скульптором Доном Гаммером, пишет издание Page Six со ссылкой на источники.
«Дон Гаммер и Мэрил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь», – цитирует публикацию РИА Нловости.
Мэрил Стрип - трехкратная обладательница премии «Оскар». Фильмы с Стрип не раз участвовали в конкурсе фестиваля и были удостоены различных наград. Снималась в картинах «Дьявол носит Прада», «Мама Миа!» и дркгие. Являлась председателем жюри 66-го Берлинского кинофестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мэрил Стрип разъехалась с мужем после после 45 лет брака
- Зюганов: Байден поджигает пожар третьей мировой войны
- Открылся КПП «Рафах» на границе между Газой и Египтом
- СМИ: в Палестине сообщили, что пока не могут вывезти раненых из Газы
- Назван наиболее бюджетный автомобиль из рекомендаций для чиновников
- Матыцин предложил организовать часть Игр дружбы в Минске
- Гагин: ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта
- «Колючие» санкции. ЕС дошел до иголок и гвоздей в борьбе с Россией
- Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль
- Посольство США анонсировало открытие КПП «Рафах» между Газой и Египтом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru