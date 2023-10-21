Мэрил Стрип разъехалась с мужем после после 45 лет брака

Американская кинозвезда Мэрил Стрип разъехалась с мужем скульптором Доном Гаммером, пишет издание Page Six со ссылкой на источники.

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«Дон Гаммер и Мэрил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь», – цитирует публикацию РИА Нловости.

Мэрил Стрип - трехкратная обладательница премии «Оскар». Фильмы с Стрип не раз участвовали в конкурсе фестиваля и были удостоены различных наград. Снималась в картинах «Дьявол носит Прада», «Мама Миа!» и дркгие. Являлась председателем жюри 66-го Берлинского кинофестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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