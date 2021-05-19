Минюст предложил разрешить заключенным пользоваться интернетом
Минюст России планирует разрешить заключенным доступ к некоторым ресурсам в интернете, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время выступления в Совете Федерации.
Он отметил, что многие правила внутреннего распорядка устарели и нуждаются в пересмотре. Чуйченко добавил, что необходимо исключить лишние запреты для заключенных.
Предполагается, что осужденным дадут право ограниченно пользоваться интернетом. Заключенные смогут заходить на официальные сайты судов, органов госвласти и правовые порталы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru