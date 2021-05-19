Минюст предложил разрешить заключенным пользоваться интернетом

Он отметил, что многие правила внутреннего распорядка устарели и нуждаются в пересмотре. Чуйченко добавил, что необходимо исключить лишние запреты для заключенных.

Предполагается, что осужденным дадут право ограниченно пользоваться интернетом. Заключенные смогут заходить на официальные сайты судов, органов госвласти и правовые порталы.

