Минюст предложил разрешить заключенным пользоваться интернетом

Минюст России планирует разрешить заключенным доступ к некоторым ресурсам в интернете, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время выступления в Совете Федерации.

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Он отметил, что многие правила внутреннего распорядка устарели и нуждаются в пересмотре. Чуйченко добавил, что необходимо исключить лишние запреты для заключенных.

Предполагается, что осужденным дадут право ограниченно пользоваться интернетом. Заключенные смогут заходить на официальные сайты судов, органов госвласти и правовые порталы.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:ИнтернетЗаключенныеСовет Федерации РФМинюст РФ
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