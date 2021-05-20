Минюст предложил автоматически списывать штрафы за нарушения ПДД
Минюст России предложил ввести упрощенный порядок взыскания штрафов с автомобилистов. С соответствующим заявлением на Петербургском международном юридическом форуме выступил замглавы ведомства Евгений Забарчук.
По его словам, переход к электронному механизму может способствовать совершенствованию порядка взыскания административных штрафов.
Предполагается, что деньги будут списываться автоматически с банковского счета гражданина при фиксации нарушения дорожными фото- и видеокамерами.
Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что в 2022 году россияне смогут получать бесплатную юридическую помощь.
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