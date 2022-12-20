Минюст потребовал ликвидировать «Московскую Хельсинкскую группу»

Министерство юстиции направило в суд иск с требованием ликвидировать правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа», сообщает «Интерфакс».

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В Мосгорсуде рассказали, что иск ведомства зарегистрирован, но дата его рассмотрения пока не назначена.

«Да, подали иск о её ликвидации, по формальному признаку, что она якобы является региональной, но участвовала в мероприятиях в других регионах. Там очень странная история», — заявила правозащитница Ева Меркачева.

Ранее Минюст РФ внёс в список граждан-иноагентов главного редактора онлайн-издания Wonderzine Юлию Таратуту, сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина, журналиста Дмитрия Любимова, политика Наталью Грязневич и предпринимателя Дмитрия Давыдова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:ПравозащитникиИскСудМинюст РФ
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