Минюст пополнил список иноагентов

Министерство юстиции расширило список иноагентов, в реестр СМИ-иноагентов была включена ирландская компания, которой принадлежит сервис для чтения книг по подписке Bookmate.

Список граждан-иноагентов пополнили основательница телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в России) Наталья Синдеева , журналистка и телеведущая Екатерина Котрикадзе, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец, ютубер Иван Яковина и журналист Владимир Роменский.

Кинокритик Антон Долин и журналист Тихон Дзядко получили статус иноагентов

В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках - Украина.

Ранее в РФ иноагентами признаны продюсер Роднянский и журналист Зыгарь, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДождьСМИИноагентыМинюст РФ
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