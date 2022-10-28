Минюст пополнил список иноагентов

Министерство юстиции расширило список иноагентов, в реестр СМИ-иноагентов была включена ирландская компания, которой принадлежит сервис для чтения книг по подписке Bookmate.

Список граждан-иноагентов пополнили основательница телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в России) Наталья Синдеева , журналистка и телеведущая Екатерина Котрикадзе, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец, ютубер Иван Яковина и журналист Владимир Роменский.