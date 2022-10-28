Минюст пополнил список иноагентов
Министерство юстиции расширило список иноагентов, в реестр СМИ-иноагентов была включена ирландская компания, которой принадлежит сервис для чтения книг по подписке Bookmate.
Список граждан-иноагентов пополнили основательница телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом в России) Наталья Синдеева , журналистка и телеведущая Екатерина Котрикадзе, а также адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец, ютубер Иван Яковина и журналист Владимир Роменский.
В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках - Украина.
Ранее в РФ иноагентами признаны продюсер Роднянский и журналист Зыгарь, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- Илон Маск создаст совет по модерации контента
- Полиция Сан-Франциско раскрыла личность мужчины, напавшего на мужа Пелоси
- Минюст пополнил список иноагентов
- Собчак перестала проходить подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха
- США готовы поставить на Украину системы ПВО NASAMS
- МИД предложит новые схемы транзита калининградских грузов
- Самолет сел в Париже из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту
- Медведев назвал чиновников МИД Польши дегенератами из-за требований репараций от РФ
- Умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
- Великобритания откажется от импорта сжиженного природного газа из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru