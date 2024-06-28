Минюст планирует расширить основания для наказаний, не связанных с лишением свободы

По его словам, совершенствование уголовно-процессуального законодательства является важнейшим направлением работы Минюста.

Ранее Чуйченко также заявлял, что в России намерены расширить список преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде обязательных работ.

Также в правительстве одобрили законопроект об ужесточении уголовного наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию вооруженного мятежа или участие в нем, передает «Радиоточка НСН».

