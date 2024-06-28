Минюст планирует расширить основания для наказаний, не связанных с лишением свободы

Министерство юстиции России работает над проектом концепции уголовно-правовой практики, в рамках которого предусматривается расширение оснований для наказаний, не связанных с лишением свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции России Константина Чуйченко.

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По его словам, совершенствование уголовно-процессуального законодательства является важнейшим направлением работы Минюста.

Ранее Чуйченко также заявлял, что в России намерены расширить список преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде обязательных работ.

Также в правительстве одобрили законопроект об ужесточении уголовного наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию вооруженного мятежа или участие в нем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:НаказаниеМинюст РФ

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