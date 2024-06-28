Минюст планирует расширить основания для наказаний, не связанных с лишением свободы
Министерство юстиции России работает над проектом концепции уголовно-правовой практики, в рамках которого предусматривается расширение оснований для наказаний, не связанных с лишением свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции России Константина Чуйченко.
По его словам, совершенствование уголовно-процессуального законодательства является важнейшим направлением работы Минюста.
Ранее Чуйченко также заявлял, что в России намерены расширить список преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде обязательных работ.
Также в правительстве одобрили законопроект об ужесточении уголовного наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию вооруженного мятежа или участие в нем, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мужчина пострадал в Белгородской области при обстреле ВСУ
- Россияне для самостоятельного путешествия чаще всего выбирают Абхазию и Беларусь
- Минсельхоз РФ спрогнозировал рекордный вывоз пшеницы в этом сезоне
- Байден не намерен выходить из президентской гонки из-за дебатов
- Минюст планирует расширить основания для наказаний, не связанных с лишением свободы
- «Я - сторонник»: Бастрыкин призвал обсудить возможность возврата смертной казни
- Бастрыкин: Россия объявила в международный розыск 28 военачальников ВСУ
- Суд приостановил деятельность суши-бара в Курске, где отравились 13 человек
- МИД Германии посоветовал немецким журналистам покинуть Россию
- Летевший из Москвы в Тюмень самолет экстренно сел в Челябинске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru