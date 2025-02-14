Минюст объявил иноагентами социолога Льва Гудкова и экс-дипломата Бондарева

Министерство юстиции объявило об очередном расширении реестра иностранных агентов. В список включены пять человек – директор «Левада-Центра» (признан иноагентом), советский и российский социолог, доктор философских наук Лев Гудков, журналисты Сергей Ауслендер, Алексей Кунгуров и Никита Парменов, а также бывший дипломат Борис Бондарев.

Как говорится в комментарии Минюста, Гудков, в частности, распространял недостоверную информацию о решениях, которые принимаются российскими властями и политике, которую они проводят. Кроме того, выступал против спецоперации на Украине.