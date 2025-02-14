Минюст объявил иноагентами социолога Льва Гудкова и экс-дипломата Бондарева

Министерство юстиции объявило об очередном расширении реестра иностранных агентов. В список включены пять человек – директор «Левада-Центра» (признан иноагентом), советский и российский социолог, доктор философских наук Лев Гудков, журналисты Сергей Ауслендер, Алексей Кунгуров и Никита Парменов, а также бывший дипломат Борис Бондарев.

Как говорится в комментарии Минюста, Гудков, в частности, распространял недостоверную информацию о решениях, которые принимаются российскими властями и политике, которую они проводят. Кроме того, выступал против спецоперации на Украине.

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Похожие претензии предъявлены четырем другим гражданам, пополнившим реестр. Борис Бондарев с 2019 года занимал должность советника миссии России при Отделении ООН в Женеве и других международных организациях в Швейцарии. 23 мая 2022 года он объявил, что ушел в отставку в знак протеста против начала Россией СВО. В публичном письме он выразил мнение, что этот шаг Москвы негативно скажется в будущем на самой России.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 24 мая 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента не знакомы с этим письмом.


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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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