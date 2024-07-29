Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом
Минюст не нашел оснований для того, чтобы признать Аллу Пугачеву иноагентом, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
С просьбой о проверке на иноагентство в ведомство обращался депутат Алексей Журавлев.
Заместитель министра юстиции Олег Свириденко в ответе на соответствующий запрос отметил, что в настоящее время у Минюста нет информации, которая бы указывала на наличие обстоятельств, необходимых для признания иностранным агентом в соответствии с действующим законодательством.
В ответе также отмечается, что если будут выявлены признаки, указывающие на статус иностранного агента, Алла Пугачева будет внесена в соответствующий реестр, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Работы на месте ЧП с поездом под Волгоградом завершат 30 июля
- Пентагон: объем военной поддержки Украины превысил $56,1 млрд
- Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом
- СМИ: в Западной Африке и Южной Азии станет невозможно жить из-за жары
- МИД Испании и посольство России эвакуировали россиян с затонувшего судна
- Более 300 человек отправили в ПВР после ЧП с поездом в Волгоградской области
- Команда «Формулы 1» Williams подписала контракт с Карлосом Сайнсом-младшим
- Композитор Алан Сильвестри напишет музыку к новым «Мстителям»
- США выделят Киеву ещё $1,5 млрд из фонда оборонной поддержки
- «Роскосмос»: «Прогресс МС-28» запустят 15 августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru