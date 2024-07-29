Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко в ответе на соответствующий запрос отметил, что в настоящее время у Минюста нет информации, которая бы указывала на наличие обстоятельств, необходимых для признания иностранным агентом в соответствии с действующим законодательством.

В ответе также отмечается, что если будут выявлены признаки, указывающие на статус иностранного агента, Алла Пугачева будет внесена в соответствующий реестр, передает «Радиоточка НСН».

