Ефремов доверил поиски нового адвоката своей жене

Михаил Ефремов, который находится в московском СИЗО №5, рассказал о процессе поисков новых адвокатов. Подробностями артист поделился с членами Общественной наблюдательной комиссии, пишет RT.

«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — заявил Ефремов, подчеркнув, что принятие решения в вопросах выборе защитника он доверяет своей супруге.

Источник также сообщил, что жена Михаила Ефремова ищет нового адвоката для мужа, однако пока с выбором она не определилась.