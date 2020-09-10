Ефремов доверил поиски нового адвоката своей жене

Михаил Ефремов, который находится в московском СИЗО №5, рассказал о процессе поисков новых адвокатов. Подробностями артист поделился с членами Общественной наблюдательной комиссии, пишет RT.

«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — заявил Ефремов, подчеркнув, что принятие решения в вопросах выборе защитника он доверяет своей супруге.

Источник также сообщил, что жена Михаила Ефремова ищет нового адвоката для мужа, однако пока с выбором она не определилась.

«Подставленный» Ефремов нашёл виноватого

Накануне актер, осужденный за смертельное ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев «подставил» его на 8 лет. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, которая приходила к Ефремову в СИЗО.

«Адвокат меня "подставил" на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое», - заявил актер.

Ефремов подчеркнул, что его отношения с этим адвокатом закончились вчера — во время вынесения приговора. На апелляции интересы артиста будет представлять другой защитник – его выберет семья актера, подчеркивает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АдвокатСИЗОМихаил Ефремов
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