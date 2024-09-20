Минюст исключил основателя «Планерки» Литвинова из списка иноагентов
Министерство юстиции исключило основателя Telegram-канала «Планерка» Александра Литвинова из списка иностранных агентов, следует из реестра.
Представители «Планерки» подтвердили, что Литвинов уже не имеет отношения к каналу, однако подчеркнули его вклад в создание и развитие проекта, который стал широко известным. Они также поздравили его с исключением из реестра, назвав это событие уникальным.
Литвинов был внесен в реестр иностранных агентов в июле 2023 года. Минюст обосновал это тем, что он распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти. На следующий день после этого Литвинов прекратил сотрудничество с каналом.
Последнее обновление списка иноагентов Минюстом произошло 13 сентября, когда в реестр были добавлены, среди прочих, ряд Telegram-каналов и юрлицо газеты «Собеседник», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Рустем Умеров и Кирилл Буданов могут быть отправлены в отставку
- Минюст исключил основателя «Планерки» Литвинова из списка иноагентов
- Выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» начнутся с 23 сентября
- Кабмин опубликовал список стран, чья политика противоречит российским ценностям
- ЦАХАЛ заявила о ликвидации командующего операциями «Хезболлы» Ибрагима Акиля
- Число жертв удара израильской авиации по Бейруту возросло до 12
- Представлен постер комедии «Особенности национальной больницы»
- Медведев возглавил комиссию по контрактникам в ВС РФ
- Группа «Мельница» посвятила своему 25-летию альбом «LIVE 25»
- Суд в Москве арестовал 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru