Минюст исключил основателя «Планерки» Литвинова из списка иноагентов

Литвинов был внесен в реестр иностранных агентов в июле 2023 года. Минюст обосновал это тем, что он распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти. На следующий день после этого Литвинов прекратил сотрудничество с каналом.

Последнее обновление списка иноагентов Минюстом произошло 13 сентября, когда в реестр были добавлены, среди прочих, ряд Telegram-каналов и юрлицо газеты «Собеседник», передает «Радиоточка НСН».