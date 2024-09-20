Минюст исключил основателя «Планерки» Литвинова из списка иноагентов

Министерство юстиции исключило основателя Telegram-канала «Планерка» Александра Литвинова из списка иностранных агентов, следует из реестра.

Представители «Планерки» подтвердили, что Литвинов уже не имеет отношения к каналу, однако подчеркнули его вклад в создание и развитие проекта, который стал широко известным. Они также поздравили его с исключением из реестра, назвав это событие уникальным.

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Литвинов был внесен в реестр иностранных агентов в июле 2023 года. Минюст обосновал это тем, что он распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти. На следующий день после этого Литвинов прекратил сотрудничество с каналом.

Последнее обновление списка иноагентов Минюстом произошло 13 сентября, когда в реестр были добавлены, среди прочих, ряд Telegram-каналов и юрлицо газеты «Собеседник», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ

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