Минюст исключил из списка иноагентов 224 человека и организации

Выступая на итоговой коллегии ведомства, он указал, что это, в том числе, 224 исключенных.

Министр напомнил, что законом предусмотрена «понятная процедура выхода из реестра».

«Она может быть инициирована как самим иноагентом, так и Минюстом РФ в случае утраты лицом одного или всех признаков иноагента», - заключил Чуйченко.

Ранее Минюст внёс в реестр иноагентов украинского артиста Антона Лирника и журналиста Жанну Агалакову, сообщает RT.

