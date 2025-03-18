Минюст исключил из списка иноагентов 224 человека и организации

По состоянию на 14 марта 2025 года в реестре иностранных агентов содержалась информация о 953 лицах. Об этом заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

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Выступая на итоговой коллегии ведомства, он указал, что это, в том числе, 224 исключенных.

Министр напомнил, что законом предусмотрена «понятная процедура выхода из реестра».

«Она может быть инициирована как самим иноагентом, так и Минюстом РФ в случае утраты лицом одного или всех признаков иноагента», - заключил Чуйченко.

Ранее Минюст внёс в реестр иноагентов украинского артиста Антона Лирника и журналиста Жанну Агалакову, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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