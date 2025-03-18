Минюст исключил из списка иноагентов 224 человека и организации
По состоянию на 14 марта 2025 года в реестре иностранных агентов содержалась информация о 953 лицах. Об этом заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.
Выступая на итоговой коллегии ведомства, он указал, что это, в том числе, 224 исключенных.
Министр напомнил, что законом предусмотрена «понятная процедура выхода из реестра».
«Она может быть инициирована как самим иноагентом, так и Минюстом РФ в случае утраты лицом одного или всех признаков иноагента», - заключил Чуйченко.
Ранее Минюст внёс в реестр иноагентов украинского артиста Антона Лирника и журналиста Жанну Агалакову, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru