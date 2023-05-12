Минюст хочет знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн

Министерство юстиции России планирует знакомить обвиняемых с материалами уголовных дел онлайн, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что соответствующий проект находится на стадии разработки.

Также планируется предоставить допуск к электронными документам на стадии предварительного расследования следователям и представителям прокуратуры, отметили в министерстве.

Ознакомление с материалами дела в онлайн-формате упростит процедуру для обеих сторон, говорится в сообщении Минюста.

Ранее замглавы ведомства Олег Свириденко заявил, что в законе об иноагентах появится категория «третьи лица», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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