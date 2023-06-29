Минюст: «Агора» и «Завет церквей TCCN» признаны нежелательными на территории РФ

Как отмечается, организации внесли в перечень на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации и в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

По информации Генпрокуратуры РФ, в своей деятельности «Агора» делала акцент на тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в РФ, а также на оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России WWF, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

