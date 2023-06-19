Генпрокуратура РФ объявила нежелательной правозащитную группу «Агора»

Генеральная прокуратура России объявила о признании нежелательной на территории страны правозащитной группу «Агора» (в 2014 году включена в реестр иноагентов, в 2016 году была ликвидирована по решению Верховного суда Татарстана). В ведомстве утверждают, что функционирование организации угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ.

«Агора» представляет собой независимое объединение адвокатов из разных регионов страны, которые выступают в судах защитниками россиян, включая гражданских активистов, журналистов, блогеров, а также неправительственных организаций.