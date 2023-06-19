Генпрокуратура РФ объявила нежелательной правозащитную группу «Агора»

Генеральная прокуратура России объявила о признании нежелательной на территории страны правозащитной группу «Агора» (в 2014 году включена в реестр иноагентов, в 2016 году была ликвидирована по решению Верховного суда Татарстана). В ведомстве утверждают, что функционирование организации угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ.

«Агора» представляет собой независимое объединение адвокатов из разных регионов страны, которые выступают в судах защитниками россиян, включая гражданских активистов, журналистов, блогеров, а также неправительственных организаций.

Минюст признал иноагентом режиссера Манского

В Генпрокуратуре заявили, что организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов ущемления прав и свобод граждан, чаще оказывает юридическую помощь оппозиционно настроенным гражданам, в том числе, «сторонникам экстремистских организаций».

Данные по решению Генпрокуратуры направлены в министерство юстиции для внесения «Агоры» в соответствующий список. В марте текущего года Минюст признал главу организации, юриста Павла Чикова иностранным агентом.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», иностранным агентом могут признать Ельцин-центр в Екатеринбурге. Минюст начал проверку организации в этом направлении.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИноагентыПравозащитникиГенпрокуратура

Горячие новости

Все новости

партнеры