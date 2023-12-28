«Минус 15 градусов»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

По его словам, в новогоднюю ночь температура воздуха в столице опустится до минус 15 градусов, далее мороз будет усиливаться.

«Второго января усиление морозов - минус 12-17 градусов. Третьего января минус 16-21 градус днём, ночью минус 20-25», - добавил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что самый теплый Новый год будет в Сочи, а самый холодный - в Якутске.