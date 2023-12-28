«Минус 15 градусов»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение дня 31 декабря в Москве ожидается понижение температуры до минус 10 градусов, снег и сильная гололедица, сообщает РИА Новости.

«Резкие перепады»: Москвичей ждут морозы до 20 градусов на январских каникулах

По его словам, в новогоднюю ночь температура воздуха в столице опустится до минус 15 градусов, далее мороз будет усиливаться.

«Второго января усиление морозов - минус 12-17 градусов. Третьего января минус 16-21 градус днём, ночью минус 20-25», - добавил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что самый теплый Новый год будет в Сочи, а самый холодный - в Якутске.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Новый ГодПогода В МосквеМоскваРоман Вильфанд

Горячие новости

Все новости

партнеры