«Минус 15 градусов»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение дня 31 декабря в Москве ожидается понижение температуры до минус 10 градусов, снег и сильная гололедица, сообщает РИА Новости.
По его словам, в новогоднюю ночь температура воздуха в столице опустится до минус 15 градусов, далее мороз будет усиливаться.
«Второго января усиление морозов - минус 12-17 градусов. Третьего января минус 16-21 градус днём, ночью минус 20-25», - добавил синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что самый теплый Новый год будет в Сочи, а самый холодный - в Якутске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru