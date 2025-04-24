Минтуризма Крыма: Средняя цена за номер в республике летом составит 5750 рублей

Средняя цена за номер в Крыму эти летом составит 5750 рублей, заявил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, передает «Лента.ру».

По его словам, на майские праздники туры в Крым на двоих на 6-7 ночей в отели категории три звезды завтраками стартуют от 21 тысячи рублей.

Россиянам назвали самые бюджетные и необычные туры на майские праздники

Со своей стороны, глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что перераспределение туристов из Анапы уже идет полным ходом, Крым примет большую часть туристов на себя.

В отрасли отмечают, что пик бронирований на Крым приходится под конец мая.

О том, что курортный сезон не может быть открыт в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута, на днях сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Полегенько
ТЕГИ:ЦеныТуристыКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры