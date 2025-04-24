Минтуризма Крыма: Средняя цена за номер в республике летом составит 5750 рублей

Со своей стороны, глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что перераспределение туристов из Анапы уже идет полным ходом, Крым примет большую часть туристов на себя.

В отрасли отмечают, что пик бронирований на Крым приходится под конец мая.

О том, что курортный сезон не может быть открыт в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута, на днях сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Радиоточка НСН».

