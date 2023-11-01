Минцифры заявило о технической готовности к ДЭГ на президентских выборах

Глава Максут Шадаев заявил, что его ведомство технически готово к применению технологий дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента в 2024 году, сообщает РИА Новости.

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Выступая на форуме CNEWS он уточнил, что Минцифры «отвечает больше за техническую часть», всё остальное определяет Цетризбирком.

«Политику голосования, регионы, которые могут принять участие в этом, определяет ЦИК... технически мы готовы к голосованию в электронном виде в необходимо масштабе», - заключил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента России, намеченные на 17 марта 2024 года, из-за спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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