Глава Минцифры высказался против мер в отношении уехавших IT-специалистов

Минцифры выступает против «драконовских мер» в отношении уехавших за границу российских IT-специалистов. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе пленарного заседания конференции CNews Forum 2022.

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«Мы против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали. Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России. Здесь никаких ограничений не должно быть», — цитирует министра РИА Новости.

Также Шадаев попросил не принимать мер против сотрудников, которые уехали и продолжают работать. По словам главы Минцифры, необходимо разработать программу обратной релокации «и на деле показывать, что здесь можно спокойно продолжать работать».

В то же время Шадаев отметил, что компании должны самостоятельно принимать решения о работниках, имеющих доступ к ключевым системам с точки зрения безопасности.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:It-специалисты
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