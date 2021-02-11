Минцифры вводит «0» вместо «8» для междугородних звонков с 2025 года

Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому с 2025 года во время междугородних звонков можно будет использовать вместо "8" цифру "0". Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Согласно тексту документа, Минцифры перейдет на национальный префикс "Пн =0". Для международных телефонных соединений код будет "00". Абоненты с 2025 года также смогут при наборе телефонных номеров указывать не "8", а "0" и "00".

В 2017 году ведомством был разработан план нумерации, который предполагал переход на использование цифр "0" и "00" с 2020 года. Новый приказ продлит этот этап до 2025 года.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
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