Минцифры вводит «0» вместо «8» для междугородних звонков с 2025 года

Согласно тексту документа, Минцифры перейдет на национальный префикс "Пн =0". Для международных телефонных соединений код будет "00". Абоненты с 2025 года также смогут при наборе телефонных номеров указывать не "8", а "0" и "00".

В 2017 году ведомством был разработан план нумерации, который предполагал переход на использование цифр "0" и "00" с 2020 года. Новый приказ продлит этот этап до 2025 года.

