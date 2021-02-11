Минцифры вводит «0» вместо «8» для междугородних звонков с 2025 года
Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому с 2025 года во время междугородних звонков можно будет использовать вместо "8" цифру "0". Проект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно тексту документа, Минцифры перейдет на национальный префикс "Пн =0". Для международных телефонных соединений код будет "00". Абоненты с 2025 года также смогут при наборе телефонных номеров указывать не "8", а "0" и "00".
В 2017 году ведомством был разработан план нумерации, который предполагал переход на использование цифр "0" и "00" с 2020 года. Новый приказ продлит этот этап до 2025 года.
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