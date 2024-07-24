Минцифры: стартовал прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы
ИТ-специалисты могут подать заявления на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв с помощью портала Госуслуг, прием заявок будет идти до 6 августа. Об этом Минцифры РФ сообщило в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что в список вошли все граждане РФ мужского пола от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня и с высшим образованием из опубликованного ведомством перечня.
При этом специалистам необходимо иметь стаж работы в ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. В ведомстве уточнили, что передадут информацию в Минобороны РФ до 31 августа. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.
Ранее Госдума приняла закон об отсрочке военной службы для служащих в органах прокуратуры и Следственного комитета России, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru