Минцифры: стартовал прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы

В ведомстве уточнили, что в список вошли все граждане РФ мужского пола от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня и с высшим образованием из опубликованного ведомством перечня.

При этом специалистам необходимо иметь стаж работы в ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. В ведомстве уточнили, что передадут информацию в Минобороны РФ до 31 августа. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.

Ранее Госдума приняла закон об отсрочке военной службы для служащих в органах прокуратуры и Следственного комитета России, передает RT.

