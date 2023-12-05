СМИ: Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%
Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Также сообщается, что ведомство предлагает урезать максимальный размер кредита по льготной ипотеке для Москвы и Петербурга вдвое, до 6 миллионов рублей и ограничить возможность получения заемщиками нескольких кредитов в рамках льготных ипотечных программ.
Ужесточение условий предоставления льготной ипотеки приведет к росту недовольства россиян, но тем самым Минфин защитит их, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин «Радиоточке НСН». Кроме того, указал он, прибыль банковской системы за счет федерального бюджета снизится.
Он отметил, что льготная ипотека в огромном количестве выдается людям, которые гарантировано не смогут ее выплатить из-за искусственно созданного «денежного голода».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru