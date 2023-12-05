СМИ: Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%

Ужесточение условий предоставления льготной ипотеки приведет к росту недовольства россиян, но тем самым Минфин защитит их, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин «Радиоточке НСН». Кроме того, указал он, прибыль банковской системы за счет федерального бюджета снизится.

Он отметил, что льготная ипотека в огромном количестве выдается людям, которые гарантировано не смогут ее выплатить из-за искусственно созданного «денежного голода».

