Минцифры решит проблему отсутствия недвижимости в онлайн-реестре

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о необходимости устранения проблемы отсутствия недвижимости граждан в онлайн-реестре. Он поставил задачу решить вопрос до конца текущего года.

Эту тему Шадаев затрону на заседании коллегии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. По его словам, речь идёт о проблеме «унаследованных «грязных» данных.