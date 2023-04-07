Минцифры решит проблему отсутствия недвижимости в онлайн-реестре

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил о необходимости устранения проблемы отсутствия недвижимости граждан в онлайн-реестре. Он поставил задачу решить вопрос до конца текущего года.

Эту тему Шадаев затрону на заседании коллегии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. По его словам, речь идёт о проблеме «унаследованных «грязных» данных.

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В качестве примера глава Минцифры привёл статистику, согласно которой около пятой части всех записей в реестре оказались без идентификации. Как подчеркнул Шадаев, для решения проблемы необходимо выверять на 100% и приводить в соответствие все записи ЕГРН с актуальными персональными данными граждан.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», недавно глава Минцифры заявил, что последние изменения на портале «Госуслуг» никоим образом не связаны со слухами о якобы предстоящей новой волне мобилизации.

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Фото: digital.gov.ru
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