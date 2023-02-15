Минцифры: Нового пакета мер поддержки IТ-отрасли не будет

Нового пакета мер поддержки IТ-сферы в России не будет. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Мишустин объявил о расширении льготной ипотеки для IT-специалистов

Как отметил глава Минцифры, власти обсуждают меры для ряда отдельных сегментов. В частности, государство планирует оказание поддержки венчурному финансированию и индустрии разработки игр.

«Поэтому у нас такого пакета не будет, будет много специализированных фокусных планов», — цитирует Шадаева ТАСС.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предложил расширить список льготных IT-компаний и включить в него предприятия, обеспечивающие кибербезопасность.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ТехнологииРоссия
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