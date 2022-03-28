Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифы

Минцифры рекомендовало крупнейшим мобильным операторам не допускать неограниченное потребление трафика пользователями, в частности ограничить безлимитные тарифные планы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копии письма, которое есть в распоряжении агентства.