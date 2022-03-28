Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифы

Минцифры рекомендовало крупнейшим мобильным операторам не допускать неограниченное потребление трафика пользователями, в частности ограничить безлимитные тарифные планы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на копии письма, которое есть в распоряжении агентства.

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В письме рекомендуется пересмотреть условия тарифных планов и сбалансировать объемы трафика.

Агентство отмечает, что в ведомстве подтвердили рассылку соответствующего письма. В Минцифры объяснили рекомендацию необходимостью обеспечения равномерной нагрузки на сеть для качества соединения.

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ФОТО: pexels.com // Katrien Grevendonck
ТЕГИ:Сотовые Операторы
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