МегаФон увеличил выручку в четвертом квартале 2021 года на 10,9%

Компания МегаФон сообщила о росте выручки в четвертом квартале 2021 года на 10,9% до 97,1 млрд рублей.



Основными драйверами роста сервисной выручки, которая увеличилась за отчетный период на 7,4%, стали мобильная передача данных и рост числа ее пользователей, контент-услуги, в том числе группы START, а также ИКТ-проекты, М2М-услуги и аналитические сервисы с использованием больших данных. Выручка от международного роуминга росла в течение года в результате постепенного открытия границ и ослабления ограничений, связанных с пандемией. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в четвертом квартале увеличилась на 40,1% до 13,1 млрд рублей.



Компания также сообщила о росте чистой прибыли до 32,5 млрд рублей в четвертом квартале (на 639,6%) и сокращении чистого долга на 41,6 млрд рублей до 244,6 млрд рублей. Заметное влияние на рост показателя чистой прибыли оказала сделка по передаче активов АО «Первая Башенная Компания» независимому оператору в конце 2021 года.



База абонентов МегаФона в России увеличилась на 5,7% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года и достигла 74,4 млн. За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и сохраняет лидерские позиции в области мобильной передачи данных без наращивания расходов.

