Минцифры предложило ввести звание «ветеран военной журналистики»

Минцифры предложило ввести меры дополнительной социальной поддержки для военных корреспондентов. Об этом говорится в сообщении министерства.

Как отметили в ведомстве, многие журналисты рискуют жизнью, работая в горячих точках.

«Считаем, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства. Уже подготовили комплексные изменения в нормативную базу, ускорим их согласование», - говорится в сообщении.

Так, Минцифры предлагает ввести звание «ветеран военной журналистики», чтобы военкоры, имеющие особые заслуги, и члены их семей могли рассчитывать на соцподдержку. Также ведомство призвало увеличить единовременную компенсацию журналистам, которые получили ранения при выполнении поручений редакции в особых условиях, и родственникам погибших сотрудников СМИ. Кроме того, Минцифры хочет установить единовременные федеральные выплаты для военкоров, работающих в зоне специальной военной операции, при их ранении или гибели.

«Они должны быть аналогичными тем, которые сейчас действуют для волонтеров, работающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», - добавили в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские журналисты стали мишенью для киевского режима, на них «объявлена охота», пишет 360.ru.

