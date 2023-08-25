«Коммерсантъ»: Минцифры ужесточит условия включения российского ПО в реестр
Минцифры России планирует внести поправки в постановления, касающиеся процедуры включения программного обеспечения в реестр отечественного ПО. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В частности, ведомство намерено обязать разработчиков адаптировать программы, претендующие на внесение в перечень, под работу по меньшей мере с одним отечественным процессором из соответствующего реестра Минпромторга и как минимум двумя российскими операционными системами.
«Совместимость с отечественным процессором не будет обязательной ... но позволит соответствовать дополнительным требованиям, имеющим значение для потенциальных заказчиков», — уточнили в Минцифры, добавив, что новые правила будут вступать в силу поэтапно с 2024 года.
В свою очередь, в Минпромторге заявили, что разработка и адаптация программ для работы с ОС требуют долгого времени. Поэтому Минцифры уже озаботилось введением новых требований, что «в полной мере соответствует стратегии развития микроэлектроники в России».
Ранее в Минцифры заявили о планах провести опытную эксплуатацию отечественного телеком-оборудования стандартов 5G и 6G-Ready до 2030 года и начать коммерческую эксплуатацию сетей 6G до 2035 года, напоминает Ura.ru.
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