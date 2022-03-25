В правительстве заявили, что не будут ограничивать выезд за границу IT-специалистам
Правительство не будет препятствовать выезду IT-специалистов из России за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Согласно его словам, правительство не собирается вводить никаких запретов на выезд IT-специалистов.
Кроме того, Чернышенко подчеркнул, что правительство в последние годы предпринимает «беспрецедентные» меры поддержки IT-отрасли.
«Рассчитываем, что в этом году острота текущей повестки привлечет большее количество экспертов и руководителей IT-компаний», — отметил вице-премьер России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что сейчас в разработке находятся законопроекты, ограничивающие выезд IT-специалистов за пределы России.
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