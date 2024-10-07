Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки

Минцифры представило проект федерального закона, который предполагает блокировку анонимных спам-звонков в случае, если компании не предоставят информацию мобильным операторам о целях своих вызовов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, совершающие массовые звонки, обязаны информировать операторов о себе и о причине вызова.