Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки
Минцифры представило проект федерального закона, который предполагает блокировку анонимных спам-звонков в случае, если компании не предоставят информацию мобильным операторам о целях своих вызовов.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, совершающие массовые звонки, обязаны информировать операторов о себе и о причине вызова.
Предполагается, что такая практика позволит улучшить прозрачность телефонных звонков. Данные о компании-инициаторе вызова будут автоматически передаваться от оператора к оператору, а на экране телефона абонента будет отображаться источник звонка. В случае отсутствия предоставленной информации вызов будет блокироваться операторами связи.
Минцифры добавило, что абоненты смогут отказаться от массовых звонков или выбрать только те компании, которые их интересуют. Критерии для определения массовых звонков и правила передачи информации будут установлены правительством, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru