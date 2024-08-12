Минцифры исключило возможность применения «Госключа» в мошеннических схемах

Приложение для электронной подписи «Госключ» надежно защищено, пользоваться программой и подписывать в ней значимые документы может лишь владелец подписи. Об этом заявили в пресс-службе Минцифры.

Ранее Известия сообщили, что мошенники начали тестировать новую схему обмана с использованием портала «Госуслуги» и приложения «Госключ».

«Применение мошеннических схем с использованием "Госключа" исключено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего "Госключа", — это обман», — подчеркнули в Минцифры.

По данным ведомства, подделать электронную подпись в приложении невозможно, воспользоваться им может исключительно владелец сертификата на одном устройстве, для создания подписи применяется многоуровневая защита. Кроме того, Минцифры подчеркнуло, что «Госключом» нельзя подписать нотариальную доверенность.

В министерстве добавили, что портал «Госуслуги» также надежно защищен, взлом аккаунта невозможен, если только пользователь сам не передаст злоумышленникам информацию для входа.

