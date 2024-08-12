Минцифры исключило возможность применения «Госключа» в мошеннических схемах
Приложение для электронной подписи «Госключ» надежно защищено, пользоваться программой и подписывать в ней значимые документы может лишь владелец подписи. Об этом заявили в пресс-службе Минцифры.
Ранее Известия сообщили, что мошенники начали тестировать новую схему обмана с использованием портала «Госуслуги» и приложения «Госключ».
«Применение мошеннических схем с использованием "Госключа" исключено. Если кто-то говорит, что подписал важный документ с помощью вашего "Госключа", — это обман», — подчеркнули в Минцифры.
По данным ведомства, подделать электронную подпись в приложении невозможно, воспользоваться им может исключительно владелец сертификата на одном устройстве, для создания подписи применяется многоуровневая защита. Кроме того, Минцифры подчеркнуло, что «Госключом» нельзя подписать нотариальную доверенность.
В министерстве добавили, что портал «Госуслуги» также надежно защищен, взлом аккаунта невозможен, если только пользователь сам не передаст злоумышленникам информацию для входа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Над Белгородской областью сбит украинский БПЛА
- Минцифры исключило возможность применения «Госключа» в мошеннических схемах
- Режиссер Снежкин заявил о работе над байопиком о Жириновском
- Военные делегации 83 стран примут участие в форуме «Армия-2024»
- Советник главы ДНР: Группировка ВСУ попала в окружение под Торецком
- Индекс РТС упал на 2,1% на фоне обесценения рубля и ситуации на границе с Украиной
- Радиационный фон на ЗАЭС после атаки ВСУ находится в норме
- Жителей Беловского района Курской области призвали эвакуироваться
- Умер почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев
- Теннисист Рублев прошел в финал «Мастерса» в Монреале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru