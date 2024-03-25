Минцифры посоветовало защитить аккаунт на «Госуслугах» с помощью сложного пароля

Уточняется, что злоумышленник может получить доступ к аккаунту только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию, сам сайт надежно защищен от атак.

Мошенники начали рассылать push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке для получения логина и пароля к личному кабинету «Госуслуг», пишет «Коммерсант». По данным издания, подобная схема позволяет злоумышленникам получить доступ к личным данным россиян, а также узнать информацию об абонентах.

Новая тактика злоумышленников представляет опасность не только для пользователей, но и для компаний сотовой связи. Уточняется, что рассылка мошенников снижает доверие к официальным сообщениям от мобильных операторов, передает «Радиоточка НСН».

