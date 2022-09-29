Минцифры попросило руководство IT-компаний сохранить 80% зарплаты мобилизованным сотрудникам

В министерстве отметили, что многие специалисты в сфере информации и связи получили отсрочку от мобилизации, однако ряд сотрудников все же отправятся на военную службу.

«Просим руководителей IT-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы», — подчеркнули в Минцифры.

Также ведомство призвало ввести единовременные выплаты нескольких окладов мобилизованным и полисы ДМС для их семей, пишет RT.

