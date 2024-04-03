Минцифры пока не планирует создавать механизмы блокировки деструктивного контента

В Минцифры пока не намерены создавать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах, пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

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«Пока нет. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор за месяц действия запрета на рекламу или популяризацию средств для обхода ограничений в интернете направил владельцам сайтов 628 требований об удалении подобного контента, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СоцсетиБлокировка

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