Минцифры пока не планирует создавать механизмы блокировки деструктивного контента
3 апреля 202417:12
В Минцифры пока не намерены создавать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах, пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
«Пока нет. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор за месяц действия запрета на рекламу или популяризацию средств для обхода ограничений в интернете направил владельцам сайтов 628 требований об удалении подобного контента, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru