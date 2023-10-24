«Предпосылок нет»: Роскомнадзор отказался разблокировать Instagram и Facebook

Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что в настоящее время нет предпосылок для разблокировки в РФ Instagram и Facebook (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), сообщает ТАСС.

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«На сегодняшний день предпосылок для этого нет», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее компания Meta восстановила аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram после двухлетней блокировки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом американский политик предпочитает игнорировать прочие соцсети в пользу своей площадки Truth Social.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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