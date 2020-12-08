Минцифры опубликовало список обязательных к установке приложений на устройства в России

Министерство цифрового развития создало перечень российских приложений, рекомендованных для обязательной предустановки на новые смартфоны, планшеты, умные телевизоры и компьютеры. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В министерстве отметили, что получили около 100 заявок на регистрацию приложений российских производителей.

Среди приложений, рекомендованных к установке, сервис «Госуслуги», платежная система «Мир», продукты «Яндекса», приложения для новостей и почтовый сервис Mail.ru, а также антивирусное ПО «Лаборатории Касперского».

Приложения отбирались на основании наибольшего количество уникальных пользователей. Перечень должен быть утвержден правительством РФ.