Минцифры опубликовало список обязательных к установке приложений на устройства в России
Министерство цифрового развития создало перечень российских приложений, рекомендованных для обязательной предустановки на новые смартфоны, планшеты, умные телевизоры и компьютеры. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В министерстве отметили, что получили около 100 заявок на регистрацию приложений российских производителей.
Среди приложений, рекомендованных к установке, сервис «Госуслуги», платежная система «Мир», продукты «Яндекса», приложения для новостей и почтовый сервис Mail.ru, а также антивирусное ПО «Лаборатории Касперского».
Приложения отбирались на основании наибольшего количество уникальных пользователей. Перечень должен быть утвержден правительством РФ.
Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения должен был пройти процесс ратификации в июле текущего года. Затем правительство приняло решение перенести этот срок на 1 января 2021 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru