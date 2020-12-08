Минцифры опубликовало список обязательных к установке приложений на устройства в России

Министерство цифрового развития создало перечень российских приложений, рекомендованных для обязательной предустановки на новые смартфоны, планшеты, умные телевизоры и компьютеры. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В министерстве отметили, что получили около 100 заявок на регистрацию приложений российских производителей.

Среди приложений, рекомендованных к установке, сервис «Госуслуги», платежная система «Мир», продукты «Яндекса», приложения для новостей и почтовый сервис Mail.ru, а также антивирусное ПО «Лаборатории Касперского».

Приложения отбирались на основании наибольшего количество уникальных пользователей. Перечень должен быть утвержден правительством РФ.

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Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения должен был пройти процесс ратификации в июле текущего года. Затем правительство приняло решение перенести этот срок на 1 января 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СмартфоныМобильное Приложение
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