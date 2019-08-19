В России оценили отечественные приложения для Smart TV

Российские приложения для Smart TV соответствуют в целом запросам пользователей и в наиболее востребованных категориях представлены в предустановленной панели. Однако в последнем случае, ка правило, фигурируют зарубежные сервисы. О таких выводах сообщили в Институте развития интернета, передает ТАСС.

Специалисты подчёркивают, что линейка качественных российских приложений в магазине Smart TV значительно шире, поэтому выбор предустановок необходимо дополнить отечественными предложениями. В ходе исследования были изучены наиболее распространенные в нашей стране платформы, реализованные у основных компаний - производителей Smart TV. Приложения были разделены для оценки на пять категорий - онлайн-кинотеатры, ТВ сервис, видеохостинг, музыкальный сервис или радио.

Отмечается, что одна из проблем ущемления российских приложений связана с тем, что они не всегда попадают на «стартовый экран» в меню скачиваний, что затрудняет их использование, при этом там присутствуют даже не локализованные в РФ сервисы. Ранее ИРИ обнародовал аналогичный список альтернатив иностранным приложениям, которые могут войти в реестр для обязательной предустановки на мобильные устройства и персональные компьютеры.

