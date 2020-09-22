Минцифры может запретить сайтам шифровать свое имя в сети

Проект документа обнародован на портале проектов нормативных правовых актов. В тексте указано, что такие меры должны привести к блокировке запрещенных в России ресурсов, а также к усилению эффективности уже существующих систем фильтрации запрещенного контента.

За нарушение запрета и использование систем шифрования министерство предлагает останавливать деятельность сайта или страницы. Блокировка ресурсов, использующих технологии шифровки DNS , является одной из целей министерства на 2020 год. Как передает агентство, эти меры должны способствовать устойчивости российского интернет-сегмента.

