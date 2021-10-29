Электронные дубликаты основных документов появятся в России с 2022 года
Электронные дубликаты ряда документов можно будет оформить в России с 1 июля следующего года. Перечень документов и порядок их оформления утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
«Всего в перечне 19 документов, в их числе военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, различные медицинские справки и судебные решения», — уточняется в сообщении.
Кроме того, станут доступна выдача электронных дубликатов документов об образовании и квалификации, свидетельств ЗАГС, документов об инвалидности.
Россияне смогут оформить дубликаты в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Сотрудник отсканирует документ, заверив электронной цифровой подписью, в течение часа дубликат документа появится в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». Электронные дубликаты и сведения о них будут храниться на портале бессрочно.
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