Минцифры хочет создать сервис обработки обезличенных геотреков абонентов сотовой связи

Forbes со ссылкой на Минцифры уточняет, что речь идет о варианте реализации одного из сценариев закона «О персональных данных» на примере обезличенных геотреков. Это может помочь государству принимать эффективные решения о строительстве объектов инфраструктуры, оказании помощи при ЧС и других мерах поддержки.

По словам генерального директора Института исследований интернета Карена Казаряна, создание сервиса планировалось как минимум год.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на международной конференции по ИИ Artificial Intelligence Journey 2024 упоминал, что первым сервисом в рамках «госозера» будет сбор именно геотреков.

Закон о «госозере» данных был принят 8 августа 2024 года. Он представляет собой поправки к закону «О персональных данных». Документ предполагает создание государственной информационной системы (ГИС), куда бизнес по запросу должен бесплатно передавать персональные данные своих клиентов и сотрудников, предварительно обезличив их, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



