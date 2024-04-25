Минцифры анонсировало законопроект по запрету массовых спам-обзвонов

В Минцифры разрабатывают законопроект, который запрещает массовые спам-звонки. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев в рамках форума «Телеком Будущее 2024», сообщают РИА Новости.

По мнению министра, в последнее время у россиян выработалось очень напряженное отношение к любым входящим звонкам. Поэтому рекламные звонки, которые инициируются роботами, следует запретить. Также остается открытым вопрос о том, что делать с мессенджерами, в которых давно уже распространяются спам и мошенничество.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, ужесточающий штрафы за спам-обзвоны и рекламу кредитов или займов без указания их полной стоимости, сообщает НСН.





