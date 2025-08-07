Минцифры до конца года проработает автоматическое получение льгот участниками СВО
Минцифры планирует до конца года проработать автоматическое получение льгот участниками специальной военной операции и ветеранами боевых действий. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе форума «Цифровая эволюция».
Как отметил министр, на мероприятие впервые выносят тему внедрения цифровой платформы, обеспечения работы Фонда защитников Отечества и перехода на проактивное назначение мер социальной поддержки участникам СВО, ветеранам боевых действий, а также членам их семей.
«Наша задача до конца года - сделать так, чтобы эти меры можно было получить, не обращаясь в органы власти, а чтобы всем тем, кому эти льготы положены, автоматически эти льготы были назначены», - сказал Шадаев.
По словам главы Минцифры, правительство уже в целом одобрило план по дальнейшему переводу госуслуг в электронный формат, рассчитанный до конца 2027 года.
Ранее в Минцифры рассказали, что в текущем году можно создать необходимые условия и «полномасштабно» закрыть проблему с кибермошенничеством в России, пишет «Свободная пресса».
