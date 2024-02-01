Минцифры: 18 миллионов россиян подключили биометрические профили

«Биометрический профиль гражданина — 18 миллионов граждан», — указано на слайде.

Как отметил Шадаев, такой профиль можно рассматривать комплексно с другими элементами цифровой идентификации. Так, цифровой ID (профиль на портале госуслуг) есть у 110 млн человек, электронную подпись подключили 10 млн, цифровыми копиями личных документов обзавелись 19 млн россиян.

«Все это вместе позволяет полностью построить вторую систему верификации гражданина, причем она будет работать не только в цифровых каналах ... она, по факту, заменит традиционную систему идентификации и в офлайн-взаимодействии», — подчеркнул министр.

Ранее вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что преимущество биометрии — в возможности «фактически в режиме реального времени» идентифицировать гражданина, его доступ или право на доступ к каким-либо сервисам, пишет RT.

