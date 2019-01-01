В Минтруда открестились от «отцовского капитала»

В Минтруд не поступало предложений о введении в России отцовский капитал при рождении третьего ребёнка. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ведомства. Как напоминает RT, ранее сегодня СМИ сообщали, что с соответствующим предложением выступила Общественная палата России. Речь идёт о субсидии, полагающейся за рождение третьего ребёнка в семье. Она по своему размеру должна быть сопоставима с материнским капиталом – он в настоящий момент составляет 453 тыс. рублей, отмечают Известия.

В начале мая НСН сообщала, что Минтруд намерен упразднить традиционные бумажные сертификаты на материнский капитал к 2020 году. С таким заявлением выступил замминистра труда и социальной защиты России Алексей Скляр. Он пояснил, что ведомство собирается заменить их электронной базой, подчёркивает Ura.ru. При этом Скляр добавил, что в том случае, если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты.

В свою очередь, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой продлить программу по предоставлению материнского капитала до 2025 года, напоминает RT.



